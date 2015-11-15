رئيس داعمى مصر بمجلس اللوردات: أوروبا لم تتعامل بجدية مع تهديدات الإرهاب

قال سمير تكلا، رئيس المجموعة الداعمة لمصر بمجلس اللوردات البريطانى، إن ماحدث فى باريس يعد مأساة لكنها متوقعه، قائلاً "أوربا تعلم من قبل ولم تتعامل مع الموضوع بجدية".

وأشار"تكلا"، خلال مداخلة هاتفية من العاصمة البريطانية لندن، مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، مساء السبت، إلى أنه قدم اعتراضا على ما تفعله بريطانيا بشأن الأوضاع فى مصر قائلاً: "قدمت خطاب اعتراض إلى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لما فعله مع المصريين".

وتابع "تكلا": "أعتقد أن سبب زيارة السفير البريطانى لـلندن اليوم أن هناك اتجاها لحل الأزمة"،مشيرا إلى أنه من الخطأ أن تظل "شرم الشيخ" مغلقة بهذا الوضع، وأى تصرف آخر غير الحلول سيؤدى إلى تصعيد المشكلة.

وتساءل "تكلا"، عن رد فعل بريطانيا مع الأحداث الإرهابية فى فرنسا، قائلاً "ماذا ستفعل بريطانيا مع فرنسا بعد أحداث أمس الجمعة هل سوف تمنع مواطنيها من الذهاب إلى باريس؟!".

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