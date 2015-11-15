دينا لـ"الحياة":"عمرى ما اشتغلت فى كباريهات وماليش دعوة بالأماكن دى خالص"

أعربت الراقصة دينا، عن خشيتها من تدهور فن الرقص فى مصر ، بعد ظهور العديد من الممارسات لتلك المهنة بجميع أنحاء العالم، قائلة: "السجادة بدأت تتسحب من تحت المصريين، ودلوقتى بنشوف يابانيين بيرقصوا شرقى".

وأضافت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" المذاع على شاشة "الحياة" أن السياحة لا تقتصر على الآثار التاريخية وما شابه ذلك، موضحة أن الفن "الرقص" يُعد من عوامل جذب السياحة ويجب الاهتمام به بنفس قدر الاهتمام بالآثار، مؤكدة أن مصر تُعد "هوليود" الفن فى الشرق الأوسط.

وأكدت الراقصة دينا، أنها لم تعمل فى الكباريهات منذ أن عملت فى مجال الرقص منذ كان عمرها 9 سنوات، لافتا:"لا أرقص إلا فى الفنادق الكبيرة، وما ليش دعوة بالكباريهات والأماكن دى خالص".

وأوضحت دينا، أن الأرمينية صوفيا نار تُعد من أفضل الراقصات الأجانب الاتى عملن فى مصر، نظرا للضجة الكبرى التى أحدثتها فى الوسط، موضحة أنها تفضل الراقصة فيفى عبده عن نفسها.

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