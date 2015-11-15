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بالفيديو ..الحبيب الجفرى يعقد قران ابنته بمهر 350 درهما إمارتيا

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بالفيديو ..الحبيب الجفرى يعقد قران ابنته بمهر 350 درهما إمارتيا بالفيديو ..الحبيب الجفرى يعقد قران ابنته بمهر 350 درهما إمارتيا
نشر الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، مقطع ، لعقد قران ابنته "فاطمة الزهراء"، بمهر 350 درهما إمارتيا فقط، وذلك فى مقطع نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الحبيب الجفرى:الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، تمّ الليلة بتوفيق من الله عقد قران "أم أبيها" فاطمة الزهراء بنت على الشاب المبارك السيد صالح بن أبى بكر بن الحسين الحامد، على ابن الشيخ أبى بكر بن سالم آل علوى، شاب خلوق من بيت فضل ومروءة وكرم وشهامة، قائلا: "ألتمس منكم معاشر الأحبة أن لا تنسوهما من صالح الدعاء".

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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. . تمّ الليلة بتوفيق من الله عقد قران "أم أبيها" فاطمة الزهراء بنت علي على الشاب المبارك السيد صالح بن أبي بكر بن الحسين الحامد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم آل علوي. شاب خلوق من بيت فضل ومروءة وكرم وشهامة.وألتمس منكم معاشر الأحبة أن لا تنسوهما من صالح الدعاء.

Posted by ‎Alhabib Ali Al Jifri الحبيب علي الجفري‎ on Thursday, November 12, 2015

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مصر 365

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