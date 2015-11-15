بالفيديو ..الحبيب الجفرى يعقد قران ابنته بمهر 350 درهما إمارتيا

نشر الداعية الإسلامى الحبيب على الجفرى، مقطع فيديو ، لعقد قران ابنته "فاطمة الزهراء"، بمهر 350 درهما إمارتيا فقط، وذلك فى مقطع نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال الحبيب الجفرى:الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، تمّ الليلة بتوفيق من الله عقد قران "أم أبيها" فاطمة الزهراء بنت على الشاب المبارك السيد صالح بن أبى بكر بن الحسين الحامد، على ابن الشيخ أبى بكر بن سالم آل علوى، شاب خلوق من بيت فضل ومروءة وكرم وشهامة، قائلا: "ألتمس منكم معاشر الأحبة أن لا تنسوهما من صالح الدعاء".