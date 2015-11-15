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بالفيديو تصفيات اليورو – السويد تسقط الدنمارك.. والحسم يتأجل للإياب

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بالفيديو تصفيات اليورو – السويد تسقط الدنمارك.. والحسم يتأجل للإياب بالفيديو تصفيات اليورو – السويد تسقط الدنمارك.. والحسم يتأجل للإياب

تغلب منتخب السويد على ضيفه الدنمارك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في ملحق تصفيات التأهل ليورو 2016.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان مرة أخرى عقب ثلاثة أيام في الدنمارك لتحديد هوية المتأهل للبطولة التي سوف تقام في فرنسا العام المقبل.

افتتح إميل فورسبيرج أهداف السويد في الدقيقة 45، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

ولكن قبل نهاية المباراة بعشر دقائق سجل نيكولاي يورجينسين هدف تقليص الفارق لصالح الدنمارك.

ويتأجل حسم هوية المتأهل بذلك إلى لقاء الإياب الذي من المتوقع أن يكون مثيرا خاصة وأن الدنمارك تحتاج لتسجيل هدفا واحدا فقط من أجل العبور لليورو.

فيما تحتاج السويد للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للمسابقة الأوروبية.

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فيديو اليوم السابع

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