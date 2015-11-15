"البترول": استثمارات البحث والتنقيب بالصحراء الغربية تخطت 4 مليارات جنيه

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، عن أن استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول التى تضخها شركات البترول فى الصحراء الغربية بلغت أكثر من 500 مليون دولار بما يعادل 4 مليارات جنيه مصرى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوانين الاتفاقيات البترولية الجديدة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا ساعدت على زيادة حجم الاستثمارات فى الصحراء الغربية، حيث تضمنت القرارات اتفاقية لشركة أباتشى الأمريكية فى منطقة جنوب أم بركة البرية باستثمارات 30 مليون دولار لحفر بئرين واتفاقية لشركة اتش بى إس التونسية فى منطقة حليف باستثمارات 9 ملايين دولار لحفر 4 آبار .

وتنقب أكثر من 10 شركات بترول عملاقة حاليًا عن البترول والغاز فى الصحراء الغربية باستثمارات بلغت منذ 2013 أكثر من 500 مليون دولار، وتشمل هذه الاستثمارات عمليات بحث واستكشاف وتنمية للحقول وفقًا لاتفاقيات الامتياز التى تم توقيعها.

ومن أهم الشركات التى تستثمر فى الصحراء الغربية، شركة "شل" الهولندية وأباتشى الأمريكية وأيوك التابعة لشركة إينى الإيطالية وأديسون الإيطالية ودانا بتروليم الإنجليزية الإيطالية وترانس جلوب الكندية وأتش بى أس التونسية وجاس دى فرانس الفرنسية وشركتى عامة وثروة للبترول.

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