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أحمد الزند: السيسى سيرد الصاع صاعين لكل من استغل حادث الطائرة الروسية

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أحمد الزند: السيسى سيرد الصاع صاعين لكل من استغل حادث الطائرة الروسية أحمد الزند: السيسى سيرد الصاع صاعين لكل من استغل حادث الطائرة الروسية
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيرد الصاع صاعين لكل من استغل حادث سقوط الطائرة الروسية للتآمر على .

وأوضح "الزند"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة دعم السياحة بشرم الشيخ، انطلقت من وزارة العدل ونادى القضاة، مؤكدا أنه لا يصح أن تقف الدول المتآمرة على مصر هذا الموقف وتحاول أن تضرب السياحة، مضيفا أن المصريين يستجمعون قواهم لحماية الوطن من أى خطر يحيط به.

وأشار إلى أن مبادرة القضاة لدعم السياحة تحمل شعار "مادمنا بحب مصر سنقف بجانبها"، مقدما بالعزاء للشعب الروسى الصديق على الحادث الذى وقع فى وسط سيناء بسقوط الطائرة الروسية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون منجمان وكاذبان ولا يعلمان حقيقة ما حدث للطائرة الروسية.

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