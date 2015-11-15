دينا لـ"الحياة": لا أتذكر عدد زيجاتى وابنى يرفض اعتزالى الرقص ويتشرف به

قالت الراقصة دينا، إنها الوحيدة التى وصلت للعالمية، ويوجد غيرها يسير فى نفس الطريق لكنهن لسن مصريات، مؤكدة أن الرقص سبب فشل كل زيجاتها، وأن نجلها يرفض اعتزالها الرقص ويتشرف به.

وأضافت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، أنها لا تتذكر عدد مرات زواجها نظراً لكثرتها، مؤكدة أنها لم تُطلق قبل عامين، رافضة ما يقال بأن الرجال يعجبون بجسدها قبل شخصيتها، مشددة على أنها لم تتزوج من شخص أعجبه فقط جسدها لأن "الجسد زائل".

وأشارت دينا، إلى أن زوجها الحالى لا يعمل بالسياسة، وهو رجل أعمال وشخصية اجتماعية، ويرفض الظهور بوسائل الإعلام، مؤكدة أنه يشجعها فى عملها، وتعتبره صديقا لها، وأنها تصارح أى زوج لها بحياتها بل وتعتبر نفسها كتابا مفتوحا له فيما يخصه.

وأوضحت أن: "الرقص هو سبب فشل كل زيجاتى السابقة لأنى ست عادية خالص فى البيت ولما بتجوز بيبقوا الأول شايفينى ستار وسوبر ستار وبعدين يلاقونى ست عادية، فبيقولوا ليه بترقصى طالما انتى ست عادية، بدخل المطبخ وبوضب البيت وبساعد اللى بيشتغلوا فى البيت، ومن هنا يبدأ الصدام"، مضيفة: "بعض أزواجى كانت شخصيتهم ضعيفة ولم يتقبل كلام الناس".