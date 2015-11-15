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قيادى بالوفد ببورسعيد يجمد عضويته احتجاجا على دعم الحزب لمرشح من "الوطنى"

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قيادى بالوفد ببورسعيد يجمد عضويته احتجاجا على دعم الحزب لمرشح من "الوطنى" قيادى بالوفد ببورسعيد يجمد عضويته احتجاجا على دعم الحزب لمرشح من "الوطنى"
تقدم إسلام وصفى الدسوقى، سكرتير عام شباب حزب الوفد ببورسعيد، بمذكرة إلى محمد كمال الدين جاد رئيس لجنة الوفد تتضمن تجميد عضويته وعضوية محمد حسنين أمين الصندوق.

وأكد وصفى لـ"اليوم السابع" أنه قام بتجميد عضويته بسبب قيام بعض أعضاء اللجنة بدعم الحسينى أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوطنى المنحل، والذى يخوض انتخابات البرلمان 2015 بالدائرة الثانية "الضواحى والجنوب" أمام سليمان وهدان مرشح حزب الوفد.

وأوضح سكرتير عام شباب حزب الوفد ببورسعيد أن أعضاء اللجنة سيتقدمون باستقالة جماعية فى حالة عدم اتخاذ الإجراءات الحزبية حيالهم، لعدم التزامهم بمبادئ الحزب.

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