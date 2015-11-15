«تنفيذي عجمان» يطلق مركز اتصال حكومياً في مصفوت

يعتزم المجلس التنفيذي لحكومة إمارة عجمان إطلاق مركز عجمان للاتصال في مركز مصفوت للخدمات الحكومية، حيث وقّع المجلس عقد إنشاء وإدارة وتشغيل المركز مع شركة خدمات المدينة للاستشارات.

وقال سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، إن إطلاق مركز عجمان للاتصال في مركز مصفوت للخدمات الحكومية يأتي تجسيداً لقرار المجلس التنفيذي في جلسته الرابعة لعام 2014، مشيراً إلى أهمية دور المركز من حيث تعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وسرعة الاستجابة لاتصالاتهم وملاحظاتهم، ومؤكداً أن مركز الاتصال سيسعى إلى ضم العديد من الهيئات، بهدف تقديم خدماتها للمتعاملين من خلاله.

خدمات

وتكمن أهمية المركز في تقديمه مجموعة من الخدمات للجمهور والمتعاملين، يأتي في مقدمتها الرد على الاستفسارات، وتلقي الاقتراحات والشكاوى والاستجابة لها، أو إحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص، كما سيقدم المركز المعلومات حول فعاليات عجمان، إضافة إلى القيام باستطلاعات رأي المتعاملين وأفراد المجتمع.

وسيعمل المركز وفق خطة زمنية واضحة مقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد قنوات التواصل فيها على الهاتف والبريد الإلكتروني والفاكس، وفي المرحلة الثانية ستتنوع قنوات التواصل، لتشمل ربط المركز بالنظام الحكومي للاقتراحات والشكاوى، واستخدام التطبيقات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي.