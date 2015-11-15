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»إتيكا سي إس آر« تقود مسيرة بالدراجات النارية للتوعية بالمرض

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»إتيكا سي إس آر« تقود مسيرة بالدراجات النارية للتوعية بالمرض »إتيكا سي إس آر« تقود مسيرة بالدراجات النارية للتوعية بالمرض

توجه أمس أكثر من 100 من سائقي الدراجات النارية في مسيرة فريدة من نوعها انطلقت من «موتور سيتي» باتجاه المستشفى الأميركي في دبي للقاء الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، ضمن تحرك يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لهؤلاء الأطفال ومساعدة الأهالي على اكتشاف المرض مبكراً لدى أطفالهم من خلال التعرف إلى أسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

وقادت المسيرة شركة «إتيكا سي إس آر» الرائدة في إدارة برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الخاصة بها، بالشراكة مع كل من المستشفى الأميركي في دبي، وH.O.G في دبي وأبوظبي، وبمرافقة كريمة من العيون الساهرة «شرطة دبي».

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحدث في نشر الوعي حول مرض سكري الأطفال ـ النوع الأول، والذي تتشابه أعراضه كثيراً مع الانفلونزا.

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