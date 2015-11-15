بالفيديو والصور - أساطير بريطانيا يهزمون نجوم العالم ' بيكام يخرج لصالح ابنه '

تغلب منتخب نجوم بريطانيا على منتخب نجوم العالم اليوم السبت 3-1 على ملعب أورلد ترافورد في مباراة ودية، تخصص عائداتها لصالح الأطفال.

مباراة شهدت مشاركة نجوم بحجم رونالدينيو، لويس فيجو، باتريك كلويفرت، ديفيد بيكام، ريان جيجز، بول سكولز، مايكل أوين، وغيرهم.

وعاد أيضا السير أليكس فيرجسون للجلوس على مقعد المدير الفني في أولد ترافورد، حيث قاد فريق نجوم بريطانيا.

في حين قاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي فريق نجوم العالم.

بدأت المباراة بوقوف الفريقين دقيقة حداد على أرواح ضحايا أحداث باريس الدامية.

وأعادت الدقيقة 11 ذكريات رائعة لجماهير مانشستر يونايتد، حيث أرسل بيكام كرة عرضية رائعة استقبلها سكولز برأسية سكنت شباك فان دير سار.

وأضاف مايكل أوين الهدف الثاني لنجوم بريطانيا في الدقيقة 63، من مقابلة لعرضية سكولز بعد هجمة بدأت من بيكام.

ولكن دوايت يورك قلص الفارق لنجوم العالم بعدها بـ4 دقائق فقط بهدف في شباك ديفيد سيمان.

وكانت أجمل لقطات المباراة، عندما قرر فيرجسون إخراج بيكام من الملعب، ليشرك نجله بروكلين.

وعاد أوين ليسجل من جديد الهدف الثالث لنجوم بريطانيا في الدقيقة 89 بعد خطأ غريب من فان دير سار.

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