«الصحة» تحذر من تداول منتج عشبي مغشوش

أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية أن الوزارة ضبطت منتجا عشبيا اسمه «ULTRA POWER CAPSULE» من إنتاج شركة أميركية تسمى «FOR LIFE» ويتم تسويقه والدعاية له في بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال: يتم الترويج للمنتج العشبي المذكور على أنه يقلل من سرعة القذف لمرضى السكري وضغط الدم بادعاء أنه يحفز الخلايا الجذعية وهي ادعاءات مضللة تماما وبلا أي سند علمي، وقام بعض ضعاف النفوس بتهريبه للدولة ومحاولة توزيعه، موضحاً أن الوزارة حللت المنتج بتقنيات FTIR وUV وTLC الحديثة في المختبر المرجعي للرقابة الدوائية «دبيوتك – دبي» والتي أثبتت أن المنتج مغشوش بمادة التيتراسيكلين وهي عبارة عن مضاد حيوي من الجيل الأول يندر استخدامه هذه الأيام حيث اكتشف عام 1950م لقلة الاستطبابات الخاصة به مقارنة بالأجيال الحديثة من المضادات الحيوية وكثرة أعراضه الجانبية والتي تشمل التهاب الكبد وصعوبة في التنفس وزيادة حساسية الجسم للضوء.

هوس

ولفت إلى أنه ومع انسياق وهوس فئة كبيرة من الناس بتعاطي أدوية عشبية أو مكملات غذائية ومقويات جنسية فإن وزارة الصحة مستمره بالإعلان عن أنواع وأسماء هذه المكملات والمقويات وذلك لتوضيح مخاطرها علمياً والمضار الجانبية لها والتي قد تصل إلى الموت، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية المختلفة بالعالم لتبادل المعلومات حول المنتجات المغشوشة، كما تقوم بمتابعة كل ما يتم تداوله والترويج له داخل الدولة من المنتجات الطبية المختلفة، وبجانب الاشراف والتفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية المختلفة تتابع الوزارة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتنسق مع الجهات ذات الصلة لضبط مروجي المواد الطبية المغشوشة.

تطور

وأوضح أن العالم أصبح يشهد تطوراً نوعيا في مجال غش الأدوية الكيميائية والعشبية المختلفة، موضحاً أن وزارة الصحة تقوم باستمرار بتطوير إمكانياتها التقنية لرصد وكشف هذه التجاوزات بأحدث التجهيزات التقنية والتدريب المستمر لكوادرها وبين أن العالم يتطور بسرعة في كل المجالات لخدمة الانسان وتحسين جودة الحياة ولكن مع الاسف انه مع مثل هذا التطور يعمد الغشاشون وضعاف النفوس إلى تطوير إمكانياتهم الاجرامية في الغش أيضا.

ولفت إلى أن المضادات الحيوية في العموم لا يجب استخدامها إلا تحت إشراف طبي حيث انها تستخدم لمدة محددة وبجرعة محددة مناسبة لكل مريض حسب حالته المرضية ووضعه الصحي، مضيفا انه إذا تم غش مكمل غذائي بهذه المادة وقام شخص باستخدامه بشكل يومي فانه من المؤكد انه سيتعرض لأضرار جانبية خطيرة.

تنسيق

وأكد الأميري على ضرورة تعاون الجمهور مع وزارة الصحة للابلاغ عن مثل هذه الحالات فالوزارة تعمل بكل جد بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة لوقف هذه الظاهرة العالمية المتنامية ومنع انتشارها بالدولة، مبيناً أن على كل فرد في المجتمع مسوؤلية وهي عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة والإبلاغ فورا عنها حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الاجراءات اللازمة.

أضاف أن الكثير من المرضى يقبلون على المنتجات العشبية المختلفة ظنا منهم أنها آمنة ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا 100% فالمنتجات العشبية قد تكون ضارة إذا استخدمت بشكل خاطئ أو مفرط أو بدون استشارة طبية خصوصا لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، والكثير من ضعاف النفوس حول العالم يعمدون إلى غش المنتجات العشبية بمواد دوائية لتحقيق نتائج سريعة للمرضى في بعض الحالات كالضعف الجنسي وتخفيف الوزن والتي قد يكون لها نتائج كارثية مع بعض المرضى كمرضى القلب.

منتجات

وطالب الأميري الجمهور بالحصول على منتجاتهم الطبية المختلفة الطبيعية والتقليدية من الصيدليات المرخصة واستشارة الاطباء المرخصين والابتعاد تماما عن المروجين على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدعين والدخلاء على مهنة الطب الذين يتسترون وراء مسميات مختلفة كخبير أعشاب ومعالج طبيعي وغيرها من المسميات والتي تعمل وزارة الصحة بكل جد على محاربتهم بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالدولة.

ناشد الدكتور أمين الأميري الجمهور في حالة رصد أي من هذه الدعايات المضللة إبلاغ وزارة الصحة عن طريق مركز الاتصال بالوزارة على رقم 80011111 وذلك انطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

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