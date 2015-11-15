«جامعة حمدان الذكية» تنال جائزة المساهمة المتميّزة

تسلّم الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» جائزة «المساهمة المتميّزة» خلال دورة العام من حفل توزيع «جوائز إلوسيان لايف الشرق الأوسط»، لتكون «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أوّل مؤسّسة تنال هذا التقدير الاستثنائي والرفيع المستوى من «إلوسيان الشرق الأوسط وأفريقيا»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول والبرمجيات التعليمية عالية الجودة.

وجرى حفل التوزيع على هامش مؤتمر «إلوسيان لايف الشرق الأوسط 2015» الذي أقيم تحت عنوان «إعادة تعريف النجاح في القرن الواحد والعشرين» لمدّة ثلاثة أيام في مركز مدينة جميرا للمؤتمرات والفعاليات بدبي.

تقديروجاء هذا التقدير نظراً لتأهّل المشارَكات الخمس للجامعة إلى المرحلة النهائية، والتي تمثّلت في كل من خدمات «بوابة المراسلة» و«إدارة حلول إلوسيان» و«التمويل الإفتراضي» و«إدارة ملفات ومنهاج المقرّرات الدراسية» و«تحسين خدمات القبول والاستشارات والتسجيل».

كما نالت الجامعة جائزة «أفضل تجربة للدارسين» ضمن فئة «الابتكارات والتحسينات» التي تتمحور حول تطوّر ونجاح الدارسين.

وعبّر الدكتور منصور العور، عن شكره وتقديره لهذا التكريم المتميّز الذي يشكّل تتويجاً للجهود الحثيثة التي تقوم بها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في إطار حرصها الدؤوب على مواصلة تقديم أعلى المعايير في مجال التعليم الذكي من خلال مواكبة آخر الابتكارات والتطوّرات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في نظامها التعليمي لضمان خلق بيئة تعليمية متكاملة للدارسين.

وأضاف هذا الفوز يجسّد التزام الجامعة الوثيق بترسيخ ثقافة الابتكار في التعليم الذكي تماشياً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتنفيذاً لأهداف «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى توفير منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة في الدولة.

وكانت الجامعة قد أطلقت مؤخراً النسخة الحديثة من النظام الذكي لمعلومات الدارسين «بانر®»، ضمن البنية التحتية المخصّصة للتعليم الذكي في الجامعة.

كما أعلنت عن إطلاق «مركز التدريب على النظام الذكي لمعلومات الدارسين (بانر®)» الأوّل من نوعه عالمياً خارج أميركا والذي تم تصميمه خصيصاً لتوفير أفضل الخدمات التدريبية المتعلقة بـ «بانر®» للجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط.