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مؤتمرغرسات التقويم يوصي بابتعاث الأطباء لدورات تخصصية

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مؤتمرغرسات التقويم يوصي بابتعاث الأطباء لدورات تخصصية مؤتمرغرسات التقويم يوصي بابتعاث الأطباء لدورات تخصصية

أوصى المؤتمر العالمي السابع للغرسات التقويمية الذي أختتمت فعالياته أمس في دبي بابتعاث أطباء تقويم الأسنان الإماراتيين لدورات متخصصة في هذه التقنية في كوريا واليابان، باعتبارهما البلدين المبتكرتين لها، والعمل على تشجيع إجراء بحوث علمية تطبيقية مختصة بهذه التقنية داخل الدولة بتشجيع ودعم كل من وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة مع التأكد من التزام الباحثين بالالتزام بتطبيق المعايير العالمية في دراساتهم وبحوثهم الاكلينيكية وزيادة عدد ورش العمل المختصة بتدريب أطباء التقويم في الدولة على استخدام الغرسات التقويمية لعلاج الحالات الصعبة على أن يتم تنظيمها بشكل دوري بالتعاون مع الشركات المحلية المختصة بالمعدات الطبية.

تأسيس

وطالب المؤتمرون بتأسيس ناد خليجي لأطباء تقويم الاسنان بالتعاون مع الجمعية لتقويم الأسنان والذي يتيح فرصة جيدة لالتقاء المتخصصين بالمنطقة بشكل دوري لمناقشة آخر المستجدات في مجال تقويم الاسنان.

صرحت بذلك الدكتورة موزة طحوارة رئيس المؤتمر ورئيس شعبة الإمارات لتقويم الأسنان وممثلة دولة الإمارات في الجمعية العالمية للتقويم والتي أشادت بنجاح فعاليات هذا المؤتمر العالمي الكبير والتي أقيمت على مدار أربعة أيام متتالية بفندق انتركونتيننتال بدبي فيستيفال سيتي بمشاركة حوالي 1000 متخصص في مجال تقويم الأسنان من 45 دولة حول العالم.

وأشارت إلى أن المؤتمر كان فرصة جيدة للمتخصصين في مجال تقويم الأسنان للإطلاع على البروتوكولات العلاجية المتبعة عالميًا في استخدام الغرسات التقويمية وإيجابياتها وسلبياتها وسبل تفادي هذه السلبيات خلال فترة العلاج والإحتياطات التي يجب على طبيب التقويم توخيها أثناء إستخدامه لهذه التقنية.

مناقشات

وقالت إنه من بين أهم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر أهمية التعاون ما بين طبيب التقويم والطبيب المختص بزراعة الأسنان والتركيبات من أجل الحصول على أفضل النتائج خلال العلاج التقويمي للأسنان وتقنية استخدام غاز الأوزون مع الغرسات التقويمية للحصول على أفضل النتائج وللتغلب على الآثار الجانبية للعلاج.

كما ناقش المؤتمر إستخدامات الغرسات التقويمية المؤقتة في تعديل التوازن الطولي للوجه وذلك من خلال التحكم في نسبة انغراز الأسنان الخلفية بالنسبة للأسنان الأمامية في عظام الفك العلوي والسفلي لإحداث التغيير المطلوب.

وقالت الدكتورة موزة طحوارة إن المؤتمر قد تناول دور هذه التقنية في تسهيل علاج الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي والمصاحبة لبروز الفك السفلي، نتيجة النمو الزائد للفك السفلي من الوجه بالنسبة للفك العلوي، وفي علاج عدم التناسق ما بين الجزأين الأيمن والأيسر من الوجه ومشاكل إطباق الفكين.

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