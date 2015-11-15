محمد بن راشد يكرم 44 شخصية رائدة في مجالات وقطاعات عدة اليوم

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام صباح اليوم حفل تكريم أوائل الإمارات لعام 2015 ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني 44 وذلك في مدينة جميرا بدبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمبادرة عن اكتمال التحضيرات للاحتفال الوطني والذي يقام للسنة الثانية على التوالي يحضره شخصيات وطنية ومسؤولو المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ويكرم فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصيات وطنية أسهمت وتميزت في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والفنون والإعلام والريادة الاجتماعية والعمل الإنساني بالإضافة إلى القطاعين الحكومي والعسكري والمبادرات المتميزة في مختلف المجالات في دولة الإمارات.

كما سيصاحب الحفل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كتاب «أوائل الإمارات لعام 2014» ضمن موسوعة وطنية وأرشفة حكومية خاصة بحضور عدد من مكرمي العام الماضي وقد خصصت اللجنة المنظمة للحفل منصة لإطلاق الكتاب وسيتواجد فيها المكرمون للتوقيع على الكتاب وللتواصل مع الجمهور وتبادل تجاربهم بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة للمبادرة أعلنت مؤخرا عن استقبالها لأكثر من 2600 طلب ترشيح لشخصيات إماراتية من عدة مجالات من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة ومواقع التواصل الاجتماعية وقد قامت لجنة مختصة بمتابعة ومطابقة الأسماء مع الجهات المعنية واعتماد دفعة للتكريم لهذا العام فيما يتم أرشفة بقية الأسماء والترشيحات للأعوام القادمة بعد الاعتماد.

حدث سنوي

وتعد هذه المبادرة التي أطلقها سموه في نوفمبر 2014 حدثاً سنوياً ينعقد بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وذكرى تأسيس اتحاد دولة الإمارات، وتتيح المبادرة المجال أمام جميع المواطنين الإماراتيين لترشيح أنفسهم أو غيرهم ممن كان لهم السبق في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والفنون والإعلام والريادة الاجتماعية والعمل الإنساني بالإضافة إلى القطاعين الحكومي والعسكري والمبادرات المتميزة في مختلف المجالات في دولة الإمارات.

الدورة الأولى

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن لدى إطلاقه المبادرة بأنها مبادرة وطنية تتضمن ترشيح 43 شخصاً متميزاً في مجال عمله، لتكريمهم في اليوم الوطني للدولة 43، ودعا المواطنين لترشيح الأسماء والمشاركة بالمبادرة.

وقال سموه انذاك عبر حسابه الرسمي على تويتر: «الإخوة والأخوات نريد تحديد #أوائل_الإمارات في 43 مجال

شبكةعيونالإخبارية

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