صور| «فيسبوك» يتضامن مع فرنسا والمصريون: بلدنا أولى

كتب: هاشم هاشم

للتضامن وجوه كثيرة، قد يكون أضعفها ما يوقره القلب، لا شك أن العالم راقب بخوف وفزع مآساة فرنسا أمس الجمعة الـ13 من نوفمبر(2015)، وللمرة الأولى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» الأكثر شعبية يتضامن مع الشعب الفرنسي، بعدما نال الإرهاب منه في عقر داره بالعاصمة باريس في هجمات هي الأعنف والأسوأ منذ سنوات.

أتاح فيسبوك إمكانية وضع طبقة من علم فرنسا على الصورة الشخصية للمستخدم للتعبير عن تضامنه، وفي مصر كان الوضع مختلفًا، البعض عبر عن تضامنه، والبعض الآخر احتفظ بتضامنه جانبًا، بينما قال آخرون لـ فيسبوك “بلدنا أولى بالتضامن” وهذا ما ترصده « أونا» في الصور المقبلة..

وكان من الملفت للنظر، قيام القائمين على صفحة “أنا آسف ياريس” بنشر صورة الرئيس الأسبق ( المخلوع) حسنى مبارك بعلم مصر

لم ينتهي التضامن عند هذا الحد، بل ذهبت بععض الصفحات الساخرة إلى انتقاد تضامن العالم وتحيزة، وغض الطرف عن الإرهاب الذي يجري يوميًا في الأراضي الفلسطنية المحتلة والأوطان العربية التي يعبث الرهاب بمقدراتها