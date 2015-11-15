ورشة فنية للرسم على الزجاج لطلاب جامعة قناة السويس

نظمت إدارة إعداد القادة تحت إشراف وفاء نصر إسماعيل مدير عام الإدارة ورشة عمل للتدريب على الرسم على الزجاج والشبابيك وكيفية عمل تابلوه فنى وكاسات عيش الغراب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ودعما من الجامعة للأنشطة الطلابية ومحاولة تنمية الإبداع داخل كل طالب وجعل الجامعة مكانًا لتفجير الطاقات الإيجابية لدى الطلاب.

وحاضر بالورشة العديد من الفنانين التشكيلين وهم الفنان جلال نصر ورائد نصر، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بما اكتسبوا من خبرات فنية فى الورشة، مؤكدين احتياجهم لمثل هذه الدورات التدريبية التى تساعد كل طالب على تنمية مهاراته داخل الجامعة.