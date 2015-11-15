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غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشبرا الخيمة لبحث واقعة الاعتداء

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غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشبرا الخيمة لبحث واقعة الاعتداء غدا.. الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشبرا الخيمة لبحث واقعة الاعتداء
أكد حسين الجمال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن شمال القليوبية أنه سيتم غدا الأحد عقد جمعية عمومية فى محكمة شبرا الخيمة لاتخاذ قرارا بشأن واقعة تعدى حرس محكمة شبرا الخيمة على 4 محامين وإصابتهم بإصابات متفرقة.

وقال الجمال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المحامين مازالوا فى اعتصام مفتوح بالمحكمة، اعتراضا منهم على ما تعرض لهم زملائهم فى واقعة الاعتداء بالضرب من قبل 5 مجندين من حرس المحكمة ونقيب شرطة من قوة قسم ثان شبر الخيمة، مشيرا إلى أن محاولات حل الأزمة باءت بالفشل اليوم مع جميع الأطراف، لكن القرار سيتم اتخاذه غدا من قبل الجمعية العمومية للمحامين، والتى ستعقد بمحكمة شبرا الخيمة.

ومن ناحية أخرى، تباشر النيابة الكلية التحقيق فى الواقعة، واستدعت ضابط الشرطة والمجندين الخمسة لسماع أقوالهم فى القضية التى حملت رقم محضر رقم 24565 جنح قسم أول شبرا الخيمة، حيث يتولى أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة التحقيقات.

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