القوات المسلحة تفتح غدًا منفذًا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمدينة دراو بأسوان

صرح ناجح مصطفى رئيس مدينة دراو بأسوان بأن القوات المسلحة، بالتعاون مع محافظة أسوان، سوف تبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد طرح كميات من اللحوم البلدية فى مدينة دراو بأسعار مخفضة تبلغ 60 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، علاوة على طرح الدواجن بأسعار مخفضة أيضا تقدر بحوالى 20 جنيهًا للكيلو، بينما تبدأ أسعار الأسماك من 11 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه سيتم طرح اللحوم والمواد الغذائية التى سيتم طرحها من قبل القوات المسلحة عبر منفذ سيتم افتتاحه خصيصا لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى شارع العروبة بوسط مدينة دراو بهدف التصدى لغلاء الأسعار، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن البسيط.

وأضاف أنه سيتم التوسع فى افتتاح العديد من منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية التابعة للقوات المسلحة فى مختلف قرى مركز دراو خلال الأيام المقبلة من أجل توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

>