محافظ الوادى الجديد يكرم طفل الأول على الجمهورية فى مسابقة الكرازة المرقصية

كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد الطفل مينا أشرف أمين البالغ من العمر 6 سنوات، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكرازه المرقصية اسقفية الشباب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تضمنت المسابقة ( العزف – المسرح – الكورال – المحفوظات ) وشارك فى المسابقة جميع محافظات الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم اعتماد الطفل الموهوب فنيا بفرقه الموسيقى العربية نظرا لعدم وجود كورال أطفال بالمحافظة ولتنمية المواهب لدى الأطفال، وذلك بقرار من مدير عام الشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.