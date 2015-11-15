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محافظ الوادى الجديد يكرم طفل الأول على الجمهورية فى مسابقة الكرازة المرقصية

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محافظ الوادى الجديد يكرم طفل الأول على الجمهورية فى مسابقة الكرازة المرقصية محافظ الوادى الجديد يكرم طفل الأول على الجمهورية فى مسابقة الكرازة المرقصية
كرم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد الطفل مينا أشرف أمين البالغ من العمر 6 سنوات، وذلك لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكرازه المرقصية اسقفية الشباب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث تضمنت المسابقة ( العزف – المسرح – الكورال – المحفوظات ) وشارك فى المسابقة جميع محافظات الجمهورية.

وتم اعتماد الطفل الموهوب فنيا بفرقه الموسيقى العربية نظرا لعدم وجود كورال أطفال بالمحافظة ولتنمية المواهب لدى الأطفال، وذلك بقرار من مدير عام الشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

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