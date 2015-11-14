غادة إبراهيم: «فستاني اللي اتريقوا عليه في مهرجان القاهرة بـ30 ألف جنيه»

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن ثمن فستانها الذي شاركت به في مهرجان القاهرة السينمائي، 30 ألف جنيه وحذاؤها بـ600 يورو بما يعادل 5 آلاف جنيه مصري، لافتة إلى أن تقييم فستانها بـ3 آلاف جنيه “ظالم” لمصممين أزياء بحجم هاني البحيري وبهيج حسين.

وأضافت إبراهيم، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن فستان يسرا الذي تم تقييمه بحوالي 15 ألف جنيه، هو من تصميم هاني البحيري، ولن يقل ثمنه الأصلي عن 60 ألف جنيه، مشيرة إلى إن تلك الفساتين عبارة عن شغل يدوي يأخذ وقتًا ومجهودًا كبيرًا، ولكل فستان 10 عاملين، والساعة في التطريز بـ150 جنيهًا.

وأشارت إلى أن فستانها الذي حضرت به المهرجان، هو من تصميم اللبناني العالمي بهيج حسين، وكان مطرز بأغلى أنواع الأحجار الكريمة، ساخرة: “الـ3 آلاف جنيه هم حوالي 500 دولار اشتري بيهم حلق أكسسوار من المطار”.

وأثار حضور الفنانة غادة إبراهيم، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة الـ37، سخرية النشطاء وجمهور المهرجان، حيث ظهرت الفنانة بإطلالة غريبة.