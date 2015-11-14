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رئيسة كوريا الجنوبية تعلن تضامنها مع فرنسا والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب

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رئيسة كوريا الجنوبية تعلن تضامنها مع فرنسا والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب رئيسة كوريا الجنوبية تعلن تضامنها مع فرنسا والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب

بارك جون هيه – أرشيفية

تقدمت الرئيسة الكورية الجنوبية “بارك كون هيه” اليوم السبت بتعازيها القلبية إلى أسر ضحايا هجمات باريس الدموية التي أدت لمقتل أكثر من 120 شخصا، متعهدة بتقديم الدعم للجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قالت الرئيسة بارك في موقع المكتب الرئاسي على الإنترنت ” أتقدم أنا وشعبي بالعزاء القلبي لأسر الضحايا”. وأضافت قائلة ” الإرهاب جريمة ضد الانسانية ولا يمكن تبريره ولا تحمله تحت أي ظرف كان”.

كما بعثت “بارك” برسالة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عبرت له فيها عن تعازيها وشعبها لضحايا هجمات باريس ليلة الجمعة التي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصا.

وقالت بارك إن كوريا الجنوبية تدعم بقوة جهود فرنسا للقضاء على الارهاب متعهدة بالانضمام الى الحملة الدولية للقضاء على الارهاب، مؤكدة أن الهجوم لا يعتبر هجوما على فرنسا فحسب، بل على المجتمع الدولي برمته.

وقالت بارك ايضا ” ستدعم الكورية جهود فرنسا للقضاء على الارهاب وتتعاون بكل نشاط مع المجتمع الدولي للقضاء عليه”

 

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