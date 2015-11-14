بالصور.. جهود تنفيذ توجيهات الرئيس بعد 6 أيام من زيارته للإسكندرية: حصر 10 قرى وأكثر من 3842 فدان أرض زراعية متضررة.. تسليم 32 وحدة سكنية جديدة للمشردين بحى شرق.. تطوير مصبات الكورنيش

قبل 6 أيام من الآن، قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة صباح الأحد الماضى، للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة أزمة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار، ووجّه بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى والزراعى بالإسكندرية والبحيرة لتشمل أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكافة المُعدات اللازمة وإزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الاِنتهاء من كافة الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام أى قبل موعد النوّة القادمة.

"اليوم السابع" يرصد الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى والاستعداد إلى النوة القادمة بالإسكندرية.

حصر 10 قرى متضررة من الغرق وتسليم 32 أسرة مساكن بديلة وشراء معدات جديدة

>نفذت الدكتورة سعاد الخولى، محافظ الإسكندرية بالإنابة، أول توجيهات الرئيس وهى تعويض المتضررين من الغرق، وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه بعد الحصر المبدئى تبين تضرر 10 قرى، وحوالى 3842 فدان أرض زراعية و3864 حائز من الفلاحين، وهو حصر مبدئى قابل للتعديل بعد الحصر الفعلى، حيث تم جمع تلك الإحصائيات من واقع سجلات الجمعيات الزراعية لتعذر دخول اللجنة المنوط بها الحصر إلى الاماكن الغارقة والمحاطة بالمياه، وتم رفع تقرير إلى رئاسة الوزراء للإعداد لصرف التعويضات.

كما أجرت القرعة العلنية لتسكين متضررى الأمطار والصرف الصحى بمنطقة شدس التابعة لحى شرق، بمقر مديرية الشباب والرياضة فى سموحة بحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام واللواء أحمد حجازى وكيل أول الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وتم توزيع عقود الوحدات السكنية الجديدة على الأهالى الذين استقبلوها "بالزغاريد"، تعبيرا عن فرحتهم.

وقالت "الخولى” إنه تم توفير 32 وحدة بزاوية عبد القادر "تعاونيات مبارك" التابعة لحى العامرية بدلا من 32 مأوى لمتضررى مساكن شدس التى غرقت فى مياه الأمطار خلال النوة الأخيرة، وتبلغ مساحة الشقة 68 مترا وتتوافر بها جميع الخدمات من غاز وكهرباء ومياه وتبلغ تكلفة الشقة الواحدة 71.5 ألف جنيه تسدد من خلال أقساط شهرية 150 جنيها لمدة 40 سنة، مشيرة إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد الاقساط فترة محدودة لحين تحسن ظروف المتضررين، وتوفير المستلزمات الأساسية لهم.

وأكدت الخولى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء معدات صرف صحى من نافورات وطلمبات وعربات الكسح بالأمر المباشر نتيجة للخطورة القصوى وسيتم احضارها فى فترة تتراوح بين 10 و15 يوما.

تطوير مصبات الأمطار على الكورنيش وإعادة فتح المغلق منها

>وواصلت محافظة الاسكندرية، تنفيذ تطوير مصبات مياه الأمطار على الكورنيش وبدأت اليوم أعمال إنشاء وتعديل مصب "آزور"، بتواجد العقيد أحمد البحراوى من إدارة مياه القوات المسلحة ومندوبى المرافق (صرف صحى، مياه،كهرباء شبكات، إضاءة عامة) واللواء خالد محى الدين مدير الإدارة المركزية لمكتب محافظ الإسكندرية وعقيد شرطة ياسر مدير فندق آزور.

ويوجد 57 مصبا لمياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية، تم إعادة فتح 11 منها مغلقة منذ 20 عاما بسبب أعمال توسعة الكورنيش والحواجز الغاطسة لحماية الشواطئ، وجار إعادة تعميق وإعادة فتح 3 مصبات أخرى لمنشآت سياحية وأندية على الكورنيش من ضمنها مصب " أزور"

أحياء الإسكندرية تواصل أعمال رفع المياه المتراكمة وتعديل مسار الصرف

> كما واصلت الأحياء بالإسكندرية رفع تراكمات المياه من الشوارع، حيث رفع حى المنتزه أول المياه بشارع 16 الإصلاح بمنطقة الفلكى، تحت إشراف اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى الذى أكد أن أعمال الرفع تتم بمعدات الحى ويسلك عامل الصرف الصحى البلاعات بعد شفط المياه من شارع 14 بمنطقة الفلكى.

وقام حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، تحت إشراف اللواء عادل سلامة ومعاونه للمرافق مهندس عادل البكرى، بأعمال تطهير تفاتيش الصرف الزراعى بعزبة الرحمنة بمنطقة الإصلاح باستخدام السيارة الكباش للقضاء على مشكلة الطفوحات بتلك المنطقة وجارى القيام بأعمال إنشاء (بيارة) بخط مواسير قطر 14 بوصة بجانب إصلاح مسار "الحفر" من كوبرى المندرة فى اتجاه البحر للقضاء على مشكلة تراكم المياه أسفل كوبرى المندرة وذلك بالتنسيق مع مسئولى الصيانة بشركة الصرف الصحى ومرفق المياه وشركة الكهرباء والشركة المنفذة للأعمال هى شركة المقاولون العرب وتتم الأعمال بحضور رئيس الحى والشركة المنفذة.

وزارة الإسكندرية تشكل لجنة لحصر احتياجات شركة الصرف الصحى

> وأوفدت وزارة الإسكان متمثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لجنة برئاسة الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لحصر جميع محطات الرفع ومحطات المعالجة على مستوى الاسكندرية لتحديد القصور فيها وحصر الاحتياجات لعدم تكرار ما حدث فى النوات السابقة.

وصرح د. صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه يجب تغيير منظومة العمل وفقا للإحداثيات الجديدة والاستعداد لاستقبال التغيرات المناخية بأساليب حديثة.

انعقاد اجتماعات يومية بمقر المحافظة المؤقت بالتنسيق مع القوات المسلحة

> فى السياق، واصلت محافظة الاسكندرية بمختلف قياداتها التنفيذية عقد الاجتماعات اليومية، بالمقر المؤقت للمحافظة أو بالمنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمتابعة الموقف والجهود المبذولة أول بأول لتنفيذ توجيهات الرئيس فى حل الأزمة.

وعقدت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادات كافة الأجهزة والإدارات لمواجهة أزمات نوات المطر القادمة والإطلاع على خطط التعامل العاجلة للتصرف مع الأزمة فى حينها للربط بين جميع الأجهزة بعضها البعض، ومحاولة تفادى ما حدث فى المرات السابقة وذلك بحضور اللواء هانى عبد المقصود السكرتير العام وجميع رؤساء الأحياء ورؤساء المديريات بالمحافظة ومديرى المرافق والإدارات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى استعدادات كل مديرية والخطط السارية والبديلة لكل من الصرف الصحى والرى الكهرباء والمياه والصحة والمرور والطرق والزراعة والتضامن الاجتماعى لمواجهة الأزمة و وضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجههم وكذا الاستماع إلى الحلول المطروحة من الإدارات.

وجهت الخولى برفع الاستعدادات وحالة الطوارئ بكل مديرية وإدارة وتشكيل غرف عمليات بها لتلقى الشكاوى والعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدة على ضرورة التعامل مع البلاغات فى خلال 30 دقيقة وإذا تم التأخير فى التعامل يتم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فورا.

وطالبت الخولى بعمل بيان بعدد جميع عربات الصرف الصحى المتمركزة فى كل الأحياء ويشرف عليها رئيس الحى مباشرة بالإضافة إلى الاستعانة بالعربات الخاصة بالجيش والشرطة وقالت إنه تم تحديد الأماكن الساخنة للتعامل الفورى معها، وأمرت الخولى بأن يكون هناك مرور يومى على مدار الساعة بالتنسيق مع المتابعة والحى للوقوف على حالات كافة الشوارع لحظة بلحظة وخاصة الأماكن الساخنة والمتوقع حدوث مشاكل بها، ومعاينة مديرية الطرق لجميع الشوارع بالتنسيق مع المرور.

وطالبت الخولى من اللجنة المكلفة بسرعة الانتهاء من الحصر النهائى لحالات التضرر بجميع القرى المتضررة من مياه صرف الرى أو الصرف الصحى أو الأمطار وحصر جميع الحيازات الزراعية المتضررة وعمل بحوث اجتماعية لتوفير جميع المستلزمات الأساسية للأهالى المتضررة

حملات لإزالة التعديات على مصرف داير المطار لتوسعته

> كما واصلت محافظة الإسكندرية إزالة التعديات على المصارف، وشنت بالتنسيق مع القوات المسلحة وبرئاسة الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة حملة بمرافقة قوة من الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وحى شرق، لإزالة التعديات الواقعة على مصرف داير المطار.

وأشارت "الخولى" إلى أن التعديات تسببت فى ضيق مسار المصرف وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب المياه متسببة فى إحداث أضرار جسيمة للأرواح والممتلكات وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ومازالت محافظة الإسكندرية تواصل الجهود لاستيفاء الخطة العاجلة التى وضعها الرئيس السيسى لاحتواء الأزمة خلال 10 أيام.



>