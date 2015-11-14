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سلاح الجو السوري ينفذ 151 غارة خلال أسبوعين

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سلاح الجو السوري ينفذ 151 غارة خلال أسبوعين سلاح الجو السوري ينفذ 151 غارة خلال أسبوعين

مقاتلة تابعىة لطيران الجيش السوري

أعلن المتحدث الرسمي باسم سلاح الجو السوري، العميد علي ميهوب، اليوم السبت، أن القوات الجوية  شنت خلال الأسبوعين الأخيرين ضربات جوية ضد 323 هدفًا وقامت بـ 151 طلعة قتالية، وتمكنت من تدمير سبعة مراكز قيادة لمن للإرهابيين – على حد وصفه-.

وقال ميهوب بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية،أنه جرى تدمير مخزنين للذخائر، وتجمعات لسيارات مزودة برشاشات شمال مدينة حماة، وكذلك عدة مجموعات من المسلحين في ضاحيتي حمص وحلب، وأكثر من 20 مدرعة على وجه الخصوص في محافظة إدلب وجنوب غرب مدينة حلب.

وذكر المتحدث، أن الجيش السوري أحبط محاولات اقتحام مدينة درعا، وأشار الى أن الجيش يواصل تقدمه جنوب غرب حلب وقد بسط سيطرته على 15 بلدة. وفي المنطقة الجنوبية تمكن الجيش السوري من بسط سيطرته على منطقة شمال بلدة الشيخ مسكين وبذلك أحبط محاولات اختراق مواقع الجيش ودخول مدينة درعا.

 

 

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