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تعرفى على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى

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تعرفى على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى تعرفى على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى
سرطان الثدى أحد أنواع السرطانات التى تصيب السيدات والرجال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، ويعتبر عامل الوراثة أكثر أسباب إصابة المرأة بسرطان الثدى وهناك أسباب أخرى للإصابة.

سرطان الثدى


>وعن سرطان الثدى يقول دكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة الأورام، إن سرطان الثدى عبارة عن وجود خلايا سرطانية بالثدى تنتشر بصورة ملحوظ فى حالة اكتشاف سرطان الثدى فى حالات متأخرة.

أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدى


>وعن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى استكمل د. أحمد قائلا "يعتبر سرطان الثدى أحد النماذج الناجحة فى تحقيق نسب شفاء عالية فى الحالات التى يتم الكشف مبكرا عن الإصابة بسرطان الثدى، حيث يساهم الكشف المبكر فى نسبة شفاء 9 سيدات لكل 10 سيدات مصابات بسرطان الثدى.

أهمية الكشف المبكر عند عمر الأربعين


>وأضاف د. أحمد يجب على المرأة عند بلوغها عمر الأربعين ضرورة الاهتمام بإجراء كشف مبكر لسرطان الثدى، حتى لا تتفاجأ باكتشافه فى حالة متأخر وتتعرض لمخاطره الكثيرة وخاصة فى الحالات التى لديها تاريخ مرضى بسرطان الثدى بالأسرة.
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