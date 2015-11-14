فيديو | فوز أصدقاء «بيكهام» على «زيدان» ورفاقه في مباراة خيرية

في مباراة خيرية منظمة من اليونيسيف لدعم الأطفال، نجح فريق أصدقاء النجم الانجليزي ديفيد بيكهام، في هزيمة أصدقاء الفرنسي زين الدين زيدان، بنتيجة 3/1، بالمواجهة التي جرت بينهما على ملعب “أولد ترافورد” مساء اليوم السبت.

ولعب أصدقاء بيكهام المباراة تحت إسم”بريطانيا العظمى”، في فريق تكون من : ديفيد جيمس، كاراجر، جون تيري، أشلي كول، فيل نيفيل، بيكهام، نيكي بات، فليتشر، جيجز، سكولز، بيتر كراوش.

وأشرف على تدريبه المدرب المعتزل السير أليكس فيرجسون، وتواجد على دكة البدلاء : ديفيد سيمان، سول كامبل، سينكلير، ماكليستر، سميث، مايكل أوين.

بينما كان من المقرر أن يقود زيدان تشكيلة فريق”نجوم العالم”، بصحبة مجموعة من أشهر نجوم جيله وهم : فان دير سار، كافو، كوتو، سيلفستر، فيجر، سيدورف، بيريز، بارك، رونالدينيو، كلويفرت، سولسكاير، فيرناندو هييرو، دونوفان، دوايت يورك.

لكنه غاب عن المباراة تضامنا مع ضحايا تفجيرات فرنسا التي جرت أمس وراح ضحيتها أكثر من 120 قتيلا، ليرتدي البرازيلي رونالدينيو شارة القيادة بدلا منه.

وأشرف على تدريب نجوم العالم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما أدارها مواطنه الحكم الشهير بيرلويجي كولينا.

وسجل أهداف بريطانيا العظمى بول سكولز في الدقيقة 14، ومايكل أوين هدفين في الدقيقتين 63.85، وسجل دوايت يورك هدف نجوم العالم الوحيد في الدقيقة 67.

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