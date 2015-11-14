أرقام في الجول – باسم مرسي لم يحضر إلى تشاد

هل حضر باسم مرسي مع منتخب مصر إلى تشاد؟ لا لم يحضر مهاجم الفراعنة في المباراة التي خسر فيها الفريق في أولى مهام تصفيات كأس العالم 2018.

وهُزم منتخب مصر أمام تشاد يوم السبت بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويستعد الفريق المصري لاستضافة نظيره التشادي في السابع عشر من الشهر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية.

فماذا قدم باسم مرسي في مباراة يوم السبت التي خسرها الفراعنة؟

مرر باسم الكرة 12 مرة بنسبة نجاح 75%، وأرسل ثلاث عرضيات منهم واحدة ناجحة فقط.

سدد مهاجم الزمالك الكرة أربع مرات على مرمى تشاد لكن لم يكن هناك أي تصويبة ناجحة منهم.

استلم باسم الكرة 18 مرة فقدها خمس مرات منهم مرتين تحت ضغط من لاعبي تشاد، وراوغ الخصم مرة واحدة فقط.

واعترض لاعب الفراعنة الكرة من لاعبي تشاد ثلاث مرات.

خريطة تحركات باسم مرسي