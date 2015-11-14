أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول – باسم مرسي لم يحضر إلى تشاد

Google+ Print
أرقام في الجول – باسم مرسي لم يحضر إلى تشاد أرقام في الجول – باسم مرسي لم يحضر إلى تشاد

هل حضر باسم مرسي مع منتخب مصر إلى تشاد؟ لا لم يحضر مهاجم الفراعنة في المباراة التي خسر فيها الفريق في أولى مهام تصفيات كأس العالم 2018.

وهُزم منتخب مصر أمام تشاد يوم السبت بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويستعد الفريق المصري لاستضافة نظيره التشادي في السابع عشر من الشهر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية.

فماذا قدم باسم مرسي في مباراة يوم السبت التي خسرها الفراعنة؟

مرر باسم الكرة 12 مرة بنسبة نجاح 75%، وأرسل ثلاث عرضيات منهم واحدة ناجحة فقط.

سدد مهاجم الزمالك الكرة أربع مرات على مرمى تشاد لكن لم يكن هناك أي تصويبة ناجحة منهم.

استلم باسم الكرة 18 مرة فقدها خمس مرات منهم مرتين تحت ضغط من لاعبي تشاد، وراوغ الخصم مرة واحدة فقط.

واعترض لاعب الفراعنة الكرة من لاعبي تشاد ثلاث مرات.

خريطة تحركات باسم مرسي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

بالصور.. فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"