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البحث الجنائي يكثف جهوده لكشف غموض جثة فتاة بمسكنها في نجع حمادي

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البحث الجنائي يكثف جهوده لكشف غموض جثة فتاة بمسكنها في نجع حمادي البحث الجنائي يكثف جهوده لكشف غموض جثة فتاة بمسكنها في نجع حمادي

جثة – ارشيفية

تكثف وحدة مباحث نجع حمادي بمديرية أمن قنا جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل منزلها بمدينة “بركة “.

وكانت مديرية أمن قنا برئاسة مساعد وزير الداخلية، اللواء صلاح حسان، إخطارًا بالعثور على جثة فتاة بنجع حمادي. وكشفت التحريات العثور على جثة شابة تدعى ” “كريستين ص.” 22 عامًا داخل منزلها، وتبين من التحريات الأولية والفحص المبدئي للجثة عدم وجود طعنات أو كدمات بها، ونقلت الجثة لمستشفى نجع حمادي العام وتحرر محضر بالواقعة؛ لتتولى النيابة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

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