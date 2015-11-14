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عارضة أزياء تونسية وشقيقتها من ضحايا تفجير باريس

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عارضة أزياء تونسية وشقيقتها من ضحايا تفجير باريس عارضة أزياء تونسية وشقيقتها من ضحايا تفجير باريس

أكد مصدر من سفارة تونس بباريس أن تونسيين اثنين كانا من بين ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها مساء أمس الجمعة العاصمة الفرنسية باريس.

الضحيتان هما شقيقتان من ولاية بنزرت، تقيمان في فرنسا، الأولى تدعى هدى السعيدي عمرها 28 سنة أما شقيقتها حليمة فتبلغ من العمر 32 سنة وهي متزوجة من سينغالي ولديها ابنان وفقاً لما نقلته “هافينجتون بوست”.

وقد اتصل شقيق الضحيتين بشير السعيدي، بمصالح القنصلية العامة في ليون (باعتبار أنهما مسجلتين بهذه الدائرة) واعلمها بوفاة شقيقتيه.

هدى وحليمة كما أشارت مصادر مقربة كانتا تحتفلان في المطعم بعيد ميلاد أحد الأصدقاء قبل أن تلقيا حتفهما.

وحليمة السعيدي هي عارضة أزياء متزوجة من لاعب كرة سلة سنغالي ينشط بالدوري الفرنسي لديها منه ابن يبلغ من العمر 5 سنوات.

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