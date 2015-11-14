بالصور..سيارة نقل ثقيل تسير عكس الاتجاه أسفل الدائرى وتتسبب فى زحام مرورى

تسببت سيارة نقل ثقيل بشارع النيل بالوراق بالقرب من منزل الطريق الدائرى وتسير عكس فى توقف حركة المرور بالكامل، للقادم من طريق إسكندرية الزراعى وفى طريقه إلى الوراق وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان العقيد مصطفى قنديل رئيس قطاع الطرق الشمالية بالجيزة تلقى بلاغا بتوقف حركة المرور أسفل الطريق الدائرى وعلى الفور انتقل ضباط الإدارة إلى مكان الواقعة وتبين قيام سائق سيارة نقل ثقيل بالسير عكس الاتجاه بشارع النيل وتم تحرير مخالفة سير عكس الاتجاه، وتم اقتياده إلى قسم الوراق لتحرير محضر بالواقعة وتم تسيير حركة المرور أمام السيارات.



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