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إحباط تسلل 59 من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق "سيوة"

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إحباط تسلل 59 من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق "سيوة" إحباط تسلل 59 من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق "سيوة"
تمكنت قوات الأمن على الحدود بواحة سيوة من إحباط تسلل 59 من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق سيوة، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم السبت، إخطاراً من قسم شرطة سيوة، بضبط 59 متهما وهم 19 من المنيا و14 من أسيوط و6 من البحيرة، و5 من سوهاج و5 من الدقهلية و4 من الفيوم و2 من الشرقية، ومن البحيرة و1 من الإسكندرية و1 من كفر الشيخ و1 من المنوفية، وتم التحفظ عليهم لعرضهم على النيابة المختصة.


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