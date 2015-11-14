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«ديارا» يعلن وفاة إبنة عمه في تفجيرات فرنسا

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لاسانا ديارا

لاسانا ديارا

كشف لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا، عن وفاة إبنة عمه، جراء التفجيرات التي ضربت باريس مساء امس الجمعة، على هامش المباراة الودية بين فرنسا وألمانيا.

 

وتوفى حوالي 128 قتيلا بعد 3 تفجيرات ضربت مدينة النور، ليتبين أن أحدهم من عائلة نجم الديوك الذي شارك لمدة 80 دقيقة كاملة بالمباراة المنتهية بفوز فريقه 2/0.

وأعلن ديارا الذي سبق وأن لعب لريال مدريد وأرسنال وتشيلسي، ويلعب حاليا لمارسيليا، عن أنباء وفاة ابنة عمه، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وقال ديارا في رسالته:” ربما أنت تعلمون بالفعل، كم أنا متأثر بالهجوم الذي حدث أمس، وراح ضحيته أستا دياكيتي إبنة عمه، خلال واقعة إطلاق النار، ليقتل مع الضحايا الأبرار”.

وأضاف:”كانت بالنسبة لي أختي الكبيرة ودعمتني كثيرا، يجب علينا الآن التكاتف جميعا لتخطي هذه الأزمة”.

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