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رئيس محكمة شبرا الخيمة : مساعٍ لحل أزمة المحامين المعتصمين

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رئيس محكمة شبرا الخيمة : مساعٍ لحل أزمة المحامين المعتصمين رئيس محكمة شبرا الخيمة : مساعٍ لحل أزمة المحامين المعتصمين

جانب من اعتصام المحامين بشبرا الخيمة بعد تعدي أمين شرطة على زميلهم

أكد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أنه يجرى محاولات مع نقيب المحامين بالقليوبية محمود يوسف وقيادات أمن القليوبية لإنهاء أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة.

وقال قاسم فى تصريح لبرنامج “حق المواطن” المذاع عبر فضائية “، إن النيابة الكلية تباشر التحقيق فى الواقعة وتستدعى جميع الأطراف فى القضية التى حملت رقم محضر رقم 24565 جنح قسم أول شبرا الخيمة حيث يتولى أحمد سعيد البلتاجى رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة التحقيقات.

وكان قد صل منذ قليل، اللواء عصام بدير حكمدار أمن القليوبية واللواء فرحات محمد نائب المدير لقطاع الجنوب والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبر الخيمة ومحمود يوسف نقيب المحامين بالمحافظة، إلى محكمة شبرا الخيمة لمحاولة حل أزمة المحامين المعتصمين بالمحكمة احتجاجًا على اعتداء مجندين شرطة على زملائهم بالعصا.

وكان عدد من المحامين بشبرا الخيمة نظموا وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة اعتراضًا على قيام مجند بالاعتداء بالضرب بالعصا على 4 محامين داخل قاعة المحكمة، فأصيبوا وتم نقلهم للمستشفى.

 

 

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