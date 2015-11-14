تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة" بديرب نجم فى الشرقية

قرر "طارق ضوة"، مدير الإدارة التعليمية فى ديرب نجم بالشرقية، تفعيل مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءا من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح مدير الإدارة فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يشرف على المسابقة توجيه التربية الاجتماعية، وسيتم تفعيل الأتوبيس الطائر والقوافل التعليمية للنهوض بمستوى الطلاب والطالبات المتميزين للشهادات العامة وتكريم المتفوقين والمتفوقات منهم، كما سيتم الإعلان عن مسابقات أخرى مثل مسابقة أجمل سور وأجمل مدرسة وتكريم إدارتها.