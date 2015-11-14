أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة" بديرب نجم فى الشرقية

Google+ Print
تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة" بديرب نجم فى الشرقية تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة" بديرب نجم فى الشرقية
قرر "طارق ضوة"، مدير الإدارة التعليمية فى ديرب نجم بالشرقية، تفعيل مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس فى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بدءا من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح مدير الإدارة فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يشرف على المسابقة توجيه التربية الاجتماعية، وسيتم تفعيل الأتوبيس الطائر والقوافل التعليمية للنهوض بمستوى الطلاب والطالبات المتميزين للشهادات العامة وتكريم المتفوقين والمتفوقات منهم، كما سيتم الإعلان عن مسابقات أخرى مثل مسابقة أجمل سور وأجمل مدرسة وتكريم إدارتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365