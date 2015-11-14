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تعليم الشرقية تستبعد مدير مدرسة لسماحة لمرشح بالمشاركة فى حفل تكريم

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تعليم الشرقية تستبعد مدير مدرسة لسماحة لمرشح بالمشاركة فى حفل تكريم تعليم الشرقية تستبعد مدير مدرسة لسماحة لمرشح بالمشاركة فى حفل تكريم
قرر طارق ضوة مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية بالشرقية، استبعاد مدير مدرسة صافور الابتدائية وإحالته للتحقيق، لمشاركة أحد المرشحين للانتخابات فى تكريم المدير السابق للمدرسة، والمشاركة فى تكريم المدير السابق للمدرسة بعد بلوغه سن المعاش.

كان "هانى رشدى عافية" مرشح دائرة ديرب و ابن قرية صافور شارك، فى الحفل و قام بإلقاء كلمة تحية للحضور بما يخالف التعليمات اللجنة العليا للانتخابات بحظر استخدام المنشآت الحكومية ودور العبادة فى الدعاية الانتخابية.

وقال " ضوة " إن المسئولية تقع على المدير والأمن لسماحهما للمرشح بالدخول والتحدث بالميكرفون لكل الحاضرين دون علم الإدارة التعليمية ومخالفة التعليمات فى هذا الصدد.

وشدد على أن هناك تعليمات واضحة باستبعاد كل من سهل للمرشح استغلال الحفل لأغراض الدعاية الانتخابية ومحاسبة مسئول الأمن بالمدرسة لعدم علم الإدارة التعليمية وتكليف غيرهم على بتلولى مناصبهم.


>- مرشح بالشرقية يخترق القانون بحضور حفل تكريم مدير مدرسة

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