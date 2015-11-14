أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
شرطة التموين: ضبط 25 طن من الأسماك والرنجة فاسدة قبل بيعها في شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«طوبة» طائشة تصيب سائق قطار قنا وتوقف الرحلة ساعة

Google+ Print
«طوبة» طائشة تصيب سائق قطار قنا وتوقف الرحلة ساعة «طوبة» طائشة تصيب سائق قطار قنا وتوقف الرحلة ساعة

أرشيفية

توقف القطار رقم 832 القادم من القاهرة متجها إلى محافظة قنا بمحطة سكك حديد دشنا لمدة ساعة تقريبا نتيجة إصابة سائق بجرح قطعي نتج عن إلقاء أحد الأطفال حجراً على القطار بناحية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان ، تلقى إخطارا بإصابة سائق القطار رقم 832 القادم من القاهرة متجها لمحافظة قنا ويدعى “ممدوح حسن” بجرح قطعي بالرأس نتيجة إلقاء أحد الأطفال حجرا على السائق أثناء عبور القطار بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا مما أدى لتوقف القطار ساعة تقريبا بمحطة سكك حديد دشنا حتى تم علاج السائق.

وحرر المحضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا