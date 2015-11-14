«طوبة» طائشة تصيب سائق قطار قنا وتوقف الرحلة ساعة

توقف القطار رقم 832 القادم من القاهرة متجها إلى محافظة قنا بمحطة سكك حديد دشنا لمدة ساعة تقريبا نتيجة إصابة سائق بجرح قطعي نتج عن إلقاء أحد الأطفال حجراً على القطار بناحية فاو غرب التابعة لمركز دشنا.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان ، تلقى إخطارا بإصابة سائق القطار رقم 832 القادم من القاهرة متجها لمحافظة قنا ويدعى “ممدوح حسن” بجرح قطعي بالرأس نتيجة إلقاء أحد الأطفال حجرا على السائق أثناء عبور القطار بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا مما أدى لتوقف القطار ساعة تقريبا بمحطة سكك حديد دشنا حتى تم علاج السائق.

وحرر المحضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.