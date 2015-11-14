مدرب المنتخب لـ في الجول: إصابة دويدار أربكت حساباتنا.. وهذه المفاجأة مثل غانا والسنغال

أحد اللحظات الحاسمة التي لم تلعب لصالح مصر أمام تشاد كانت حين أصيب أحمد دويدار وأجبر الجهاز الفني للفراعنة على إجراء تغيير اضطراري.

هذا الأمر أكده أسامة نبيه المدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال تصريحاته لـFilGoal.com.

وجاءت تصريحات نبيه بعد خسارة مصر أمام مضيفتها تشاد 1-0 في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس العالم 2014.

وقال نبيه: "عانى دويدار خلال الشوط الثاني من شد عضلي جعلنا نحافظ على تغيير لفترة".

وأضاف "وحين تأكدنا من عدم قدرته على الاستمرار اضطررنا إلى خسارة تغيير لاعب بلاعب، وهذا غير من فكر الجهاز الفني تماام".

وعن المباراة، عقب "إنها مفاجأة طبعا لا يمكن أن نقول غير ذلك. تعرضنا لمفاجأة تماما مثل غانا التي تعادلت مع جزر القمر سلبيا. السنغال تعادلت 2-2 مع مدغشقر كذلك".

وأتم "لكننا نثق في اللاعبين فنيا، فقط علينا دعهم نفسيا لنعبر مباراة الإياب بعد 3 أيام".