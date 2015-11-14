في 4 دقائق.. الجزائر تحول تأخرها أمام تنزانيا بهدفين لتعادل مقنع

قاد إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر بلاده لتحقيق تعادل مهم أمام مضيفه تنزانيا في جولة الذهاب من تصفيات كأس العالم 2018.

وحول محاربو الصحراء تأخرهم بهدفين لتعادل في 4 دقائق فقط بعد أن سجل مهاجم سبورتنج لشبونة هدفين للجزائر.

وتقدم منتخب تنزانيا عن طريق إلياس ماجولي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف موبوانا ساماتا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

لكن إسلام سليماني نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 71 من عمر المباراة مستغلا خطأ في التغطية والرقابة من دفاع أصحاب الأرض.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بعدها بـ4 دقائق من انفراد تام راوغ فيه الحارس التنزاني علي مصطفى ليحولها داخل الشباك.

بذلك يحتاج المنتخب الجزائري للفوز على ملعبه بأي نتيجة أو التعادل 0-0 أو 1-1 للعبور إلى المرحلة التالية.