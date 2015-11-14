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جمعة: أبو تريكة لو انضم للمنتخب.. لن يلعب

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جمعة: أبو تريكة لو انضم للمنتخب.. لن يلعب جمعة: أبو تريكة لو انضم للمنتخب.. لن يلعب

يؤمن وائل جمعة أيقونة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق أن محمد أبو تريكة لن يكون بمقدوره المشاركة مع الفراعنة في الوقت الحالي إذا لم يعتزل.

وجاءت تصريحات جمعة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب نهاية مباراة مصر وتشاد يوم السبت.

وخسر منتخب مصر أمام مضيفه تشاد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتحدث الصخرة قائلا:"كان يجب على الجهاز الفني أن يدفع بحسام غالي مع بداية الشوط الثاني بدلا من طارق حامد".

وبرر" كان يحتاج في ذلك الوقت إلى لاعب يقوم بإمداد المهاجمين بالكرات ويقوم

بصناعة اللعب".

وواصل"الفريق لم يستغل ضعف الفرق الإفريقية بشكل عام في تعاملها الغير جيد مع الكرات العرضية وسوء تمركز المدافعين ولا يفضل وجود صانع الألعاب".

وأتم"حتى إذا كان أبو تريكة متواجدا لم يكن ليلعب لأن المنتخب لا يفضل صانع الألعاب".

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فيديو اليوم السابع

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