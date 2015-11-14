الدول المشاركة في مباحثات فيينا حول سوريا تتفق على الإجتماع خلال شهر

اتفقت الأطراف المشاركة في المحادثات التي تقعد في فيينا بشأن سوريا على عقد اجتماع جديد خلال شهر لتقييم التقدم لما تم التوصل إليه خلال المحادثات التي أقيمت اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد رغم إحراز تقدم ملموس في محادثات فيينا لإنهاء النزاع في سوريا.

وأكد كيري أن الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وافقوا على إصدار قرار لوقف إطلاق النار في سوريا مع بداية تطبيق المسار السياسي.

وعلى الجانب الآخر قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مصير سوريا والأسد يحدده فقط الشعب السوري، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لتقديم قائمة محددة بالجماعات الإرهابية المتواجدة في سوريا.