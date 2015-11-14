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ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث القطار الفرنسي إلى 10 قتلى

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ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث القطار الفرنسي إلى 10 قتلى ارتفاع حصيلة الضحايا في حادث القطار الفرنسي إلى 10 قتلى

قطار- ستراسبورج

ارتفعت حصيلة الضحايا في حادث القطار فائق السرعة الذي خرج عن مساره في شمال شرق فرنسا إلى عشرة قتلى وعدد من المصابين، حسبما أعلنت السلطات المحلية الفرنسية.

وأوضحت السلطات المحلية -في بيان- اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن القطار لم يكن ينقل سوى 49 فنيًا حيث كان يسير في مسار تحت الاختبار من المقرر افتتاحه في ربيع 2016.

وانحرف القطار عن القضبان اليوم بينما كان يمر فوق جسر علوي في منطقة “ألزاس” في شمال شرق فرنسا متجهًا إلى مدينة ستراسبورج المحاذية للحدود الألمانية، وخرجت غالبية المقطورات عن مسار السكة الحديد وسقط في قنال أسفل الجسر.

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