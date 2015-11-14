ترقب بـ"البدارى" بعد إعلان عمر هريدى قبول طعنه على نتائج انتخابات الدائرة

شهد مركزى البدارى وساحل سليم بأسيوط، ترقبًا استعدادًا لصدور حكم فى الأيام المقبلة ببطلان الانتخابات فى الدائرة وإعادتها خلال شهر ومن ثم عدم صحة عضوية الفائزين بالمقعدين استنادًا لما ذكره عمر هريدى المرشح الخاسر فى الدائرة .

وأعلن النائب السابق عمر جلال هريدى أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم منه على صحة عضوية من أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوزهما بمقعدى الدائرة "فردى".

وذكر هريدى عبر صفحته بـ"فيس بوك" أنه قدم للمحكمة 15 سببًا تطيح بالعملية الانتخابية من خلال 126 مستندًا تكشف التزوير باللجان الفرعية واللجنة العامة، وأخطاء فى فرز ورصد وتجميع الأصوات.

وأوضح عمر هريدى أن المستندات شملت صور لإقرارات الذمة المالية لبعض المرشحين الذين لم توقع زوجاتهم عليها وبالتالى وكان يتعين عدم خوضهم الانتخابات لفقدهم أحد شروط الترشح الأمر الذى يوصم الانتخابات بالبطلان المطلق ويوجب إعادتها .

وأضاف هريدى عبر صفحته: تم تقديم شهادة صادرة من البنك الأهلى فرع أسيوط تفيد بأن عضوًا مجلس النواب عن الدائرة لم يودع أى منهما أية مبالغ مالية فى الحساب البنكى لتغطية تكاليف الدعاية الانتخابية ولم تتم على الحسابين البنكيين لهما أية تعاملات بالإيداع أو السحب بالمخالفة لنص المادة 27، 28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكان يتعين على اللجنة العليا أن تطبق نص المادة 52 من ذات القانون وتشطب نتيجتهما وتحجبها وتعيد الانتخابات .

والمفاجأة الكبرى - قال هريدى - كانت فى أن أحد أعضاء الهيئة القضائية فى اللجنة العامة (المنوط بها تلقى النتائج ورصدها وتجميع الأصوات وإعلان النتيجة) تربطه صلة نسب مع أحد المرشحين فى الجولة الأولى والإعادة موضحًا أن المستشار زوج ابنة المرشح بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا التى تحظر إشراف أى عضو بالهيئة يمت بصلة قرابة أو نسب أو مصاهرة لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة وهو أمر يثير الشك والريبة حول نتيجة المرشح الذى أصابت الكثيرين بالدهشة والاستغراب.

وتابع: "قدمت ضمن الأوراق مستخرج رسمى من قسيمة زواج هذا العضو تأكيدًا لصلة القرابة بينهما، وبالبحث فى الأوراق تبين أن هناك مؤامرة كبرى تم تدبيرها على أحد المستبعدين بمقولة إن زوجته لم توقع على إقرار الذمة المالية، وأنا اطلعت على إقرار الذمة المالية لهذا المرشح وتأكدت يقينًا أن زوجته وقعت على الإقرار والحروف الاولى من اسمها وـ اـ هـ وهذه المؤامرة تم إعدادها بحرفية كبيرة، وساعده فيها بعض أفراد أسرته التى اشتهر عنها زرع الفتن بين العائلات والأفراد فى الدائرة.

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