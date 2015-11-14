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نشرة ONA | حسين فهمي مذيعاً على الغد العربي.. ونشأت الديهي على دريم

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي
> تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

رصدت وكالة ”ONA”، خوض عدد من الفنانين تجربة تقديم البرامج التلفزيونية على مختلف القنوات، مثل: الفنان محمد صبحي، والفنانة انتصار وهيدي كرم، والفنانة هالة فاخر، والفنانة منى هلا والفنان هشام إسماعيل الشهير بشخصية “فزاع”، والفنان حسين فهمي على قناة الغد العربي.. للمزيد

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يفتح الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج حوار القاهرة المذاع على شاشة قناة سكاي نيوز عربية مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة، في الفقرة الأولى الدور المنتظر لمجلس التنسيق المصري السعودي، الذي وقعه الملك سلمان مع الرئيس أثناء زيارته الأخيرة للرياض.. للمزيد

عمرو عبدالحميد

عمرو عبدالحميد

يستعد الفنان حسين فهمي، لتقديم برنامج “زمان”، وهو برنامج أسبوعي سيذاع على قناة الغد العربي الإخبارية خلال نهاية الأسبوع المقبل.. للمزيد

حسين فهمي

حسين فهمي

يبدأ الإعلامي الدكتور نشأت الديهي، تقديم أولى حلقات برنامجه الجديد “جملة فعلية”، عبر قناة “دريم” اليوم ،في السابعة مساءً.. للمزيد

الإعلامي نشأت الديهي

الإعلامي نشأت الديهي

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أونا

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