الأمين العام لحزب الله يدين اعتداءات باريس "بشدة"

>دان الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصرالله مساء السبت "بشدة" اعتداءات باريس الدامية منددا بـ"مجرمي" تنظيم داعش الذى تبنى الاعتداء.

وقال فى خطاب عبر التلفزيون "نعبر عن إدانة حزب الله واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية التى شنها مجرمو داعش فى باريس" وخلفت 129 قتيلا على الأقل فى آخر حصيلة غير نهائية.

وكان نصرالله يتحدث بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا الخميس الضاحية الجنوبية لبيروت معقل تنظيمه، واسفرا عن 44 قتيلا وتبناهما تنظيم داعش

وأعرب عن "تضامنه" مع فرنسا، معتبرا أن منطقة الشرق الاوسط تعانى جراء "الزلزال" الذى أحدثه التنظيم المتطرف.