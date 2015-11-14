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استمرار الطوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار السيول وإجراءات احترازية بالمحليات

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استمرار الطوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار السيول وإجراءات احترازية بالمحليات استمرار الطوارئ بالبحيرة لمواجهة آثار السيول وإجراءات احترازية بالمحليات
كثفت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من جهودها لمواجهة آثار السيول التى اجتاحت المحافظة خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مصرع 26 شخصا حتى الآن، وإصابة العشرات من الأهالى، أكثرهم بقرية العفونة بوادى النطرون.

وعقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا ضم جميع رؤساء المدن والمصالح الحكومية ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمواجهة سوء الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، والتى من المتوقع هطول الأمطار فيها بغزارة تصل إلى حد السيول.

وشارك فى الاجتماع المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، ومحمد الصيرة السكرتير العام، وفتحى عبد الغنى السكرتير المساعد، والعقيد حسن مغازى المستشار العسكرى للمحافظة.

وطالب محافظ البحيرة خلال الاجتماع بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات والمبانى المخالفة القائمة على المصارف الزراعية، والتى تعوق مسار حركة المياه وتعرض الأراضى الزراعية والمنازل للأضرار.

ووضع خطة التحرك الفورى لموقع الأحداث لمواجهة أى ظروف طارئة مع تواجد رؤساء الوحدات المحلية وقيادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والرى والصرف ومصلحة الميكانيكا على مدار الـساعة، مع مراجعة صفايات المطر وإجراء الصيانة والإصلاحات المطلوبة لكل المعدات الخاصة بسيارات شفط وطرد المياه.

كما أكد محافظ البحيرة ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع على المصارف الزراعية بنطاق المحافظة للوقوف على إمكانيات كل محطة وطاقة تشغيلها وكفاءتها واحتياجاتها من أعمال الصيانة وماكينات الطوارئ البديلة العاملة، سواء بالكهرباء أو السولار، لسهولة تحريكها وتوزيعها على محطات الرفع الموجودة على المصارف الزراعية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة فى حالة الضرورة، وخفض مناسيب المياه بها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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