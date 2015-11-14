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ماتيتش يهدد بالاعتزال الدولي بسبب ' تخاذل لاعبو صربيا '

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ماتيتش يهدد بالاعتزال الدولي بسبب ' تخاذل لاعبو صربيا ' ماتيتش يهدد بالاعتزال الدولي بسبب ' تخاذل لاعبو صربيا '

أعرب نيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط تشيلسي ومنتخب صربيا عن نيته بالاعتزال الدولي حال عدم إصلاح كل الأمور في صفوف فريقه القومي.

وفشل منتخب صربيا في التأهل ليورو 2016 بعدما حل رابعا في مجموعته في التصفيات المؤهلة للبطولة التي من المفترض أن تقام في فرنسا.

وكانت صربيا قد تعرضت لهزيمة قوية أمام التشيك يوم الجمعة في مباراة ودية بأربعة أهداف لهدف.

وتحدث ماتيتش قائلا:"أحاول دائما أن أكون مثالا يحتذى به، لكن بعض الأشخاص لا يرغبون في رؤية ذلك الأمر".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين"تصرفات وسلوك بعض اللاعبين في غير مقبول على الإطلاق، وليس فقط داخل الملعب وإنما خارجه أيضا".

وأكمل"لقد تحدثت مع المدرب في وقت سابق وأكدت له أنه أصبح لا يوجد أي جدوى من استمراري مع المنتخب إذا لم تتبدل الأمور".

وأتم متسائلا"أنا حقيقة أود أن أعرف إذا كان بعض زملائي يقدمون نفس الأداء السيئ مع فرقهم مثلما يقدموه مع المنتخب"؟

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