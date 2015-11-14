' مويس كان سببا في إيقاف مهاراتي '

أكد ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الحالي ومانشستر يونايتد السابق أن ديفيد مويس مدرب الشياطين الحمر الأسبق كان سببا رئيسيا في اختفاء مهاراته وخدعه.

ويلفريد زاها كان هو آخر الصفقات التي أبرمهما السير أليكس فيرجسون لمانشستر يونايتد قبل اعتزاله التدريب في عام 2013.

وحينما جاء ديفيد مويس لتدريب يونايتد لم يبدأ زاها المباريات بشكل أساسي سوى ثلاث مرات فقط قبل أن ينتقل زاها لكريستال بالاس على سبيل الإعارة قبل أن يتحول ذلك لانتقال نهائي في فبراير من العام الجاري.

وتحدث زاها لبرنامج " Soccer AM" قائلا:"أثناء العمل تحت قيادة مويس اضطررت لتعديل طريقة لعبي".

وأضاف"بعض المدربين يثقون في اللاعبين ويسمحون لهم في الإبقاء على الكرة تحت أقدامهم".

وأكمل"لكن مويس كان هو المدرب الوحيد الذي طالبني بإيقاف مهاراتي وألا أبقي على الكرة إلا في بعض المناطق المعينة في الملعب، لذلك حاولت أن أقوم بتعديل طريقة لعبي بسببه".