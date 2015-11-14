وزيرة الهجرة:وجود جواز سفر مصرى بتفجيرات باريس لا يعنى تورط حامله بالحادث

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن وجود جواز سفر مصرى فى محيط تفجيرات باريس لا يعنى تورط حامله فى العملية الإرهابية، رافضة استباق الأحداث، موضحة أن المصرى المصاب بالحادث كان يحضر المباراة بين فرنسا وألمانيا فى الاستاد.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حوارها مع الإعلامى جمال عنايت عبر برنامجه "سيادة الناخب" المذاع على التليفزيون المصرى، أن رؤية الوزارة للحادث ككل أن الإرهاب والفكر المتطرف وأصحاب الأفكار المتطرفة يستقطبون الشباب، مؤكدة أنه قبل الحكم الاستباقى بالتورط فى التفجيرات يجب التحرك الفورى لمواجهة هذا التطرف، مضيفة: "تركنا الميدان بما فيه الكفاية ويجب أن نعمل ضد الأفكار المتطرفة".

وأكدت نبيلة مكرم أن الدولة المصرية لم تكن مقصرة فى يوم من الأيام تجاه المصريين فى الخارج، ويوجد جهد مبذول بتعيين وزيرة للهجرة، لافتة إلى أن الدولة لا بد أن تحمى مواطنيها فى الخارج من الفكر المتطرف المتشدد الخارج، خاصة استقطاب الشباب للفكر المتطرف.

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