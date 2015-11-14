ضبط المتهمين بطعن الشابين المصريين في الأردن

أكد مصدر أمني بمديرية «الأمن العام الأردنية» ، مساء اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشخصين الفارين في حادث طعن الشابين المصريين الذي وقع في السادس من نوفمبر الجاري.

وقال المصدر لمراسلة وكالة أنباء «الشرق الأوسط» في عمان: “أمكن تحديد هوية الجناة الثلاثة وضبطنا أحدهم بعد 24 ساعة من وقوع الحادث فيما ضبطنا الشخصين الفارين الآخرين منذ يومين وتحويلهم إلى المحكمة”.

وأكد رئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية بعمان المستشار شريف مختار للشرق الأوسط، على أن السفارة تتابع التحقيقات وسوف تتأكد وبالتعاون مع السلطات الأردنية من إنفاذ القانون بحق الجناة وتقديم الدعم القانوني للمصابين.

وكان الشابان أيمن زهجر حمدي صالح وسوارس قطب سوارس حنا، وهما من محافظة المنيا، تعرضا لحادث طعن بسبب خلاف بينهما وثلاثة أردنيين، مما أسفر عن إصابة الأول بإصابة خطيرة في منطقة الرقبة والثاني بإصابات متوسطة، فيما وصفت مصادر طبية أردنية اليوم حالة المصاب الأول بأنها قد تحسنت.