شيخ الأزهر: الأديان السماوية تستغل فى قتل الأبرياء واستعمار البلاد

وأضاف أحمد الطيب، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية "سكاى نيوز"، أنه يسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء على المصابين والجرحى فى أحداث باريس الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا الحدث الذى تبناه التنظيم الإرهابى وليس الإسلامى كما يوصفه الكثير من القنوات الأوروبية، وهذا الوصف ليس صحيح بالمرة، مضيفاً "وأنا اتحفظ كثيرا جدا على أن يكون تنظيم بهذا المستوى من الإجرام واللامبالاة ومن الفوضى أن ينسب إلى الإسلام، هذا الدين الذى حرم دماء الناس".
وأوضح شيخ الأزهر، أن الإرهابيين الذين يقتلون ويغتالون أساءوا للإسلام قبل أن يسيئوا إلى أنفسهم أو إلينا، لافتا إلى أن الغرب يرى بسبب الهجمات الإرهابية باسم الدين أن الإسلام دين قتل ودماء وأن المسلمين برابرة ومتوحشون ويقتلون فى عقر دارهم وغيرها من عمليات القتل، لاسيما أن هذه إساءة بالغة ولا ينبغى أبدا أن تحاكم الأديان بما تفعله قلة منتسبة إلى هذا الدين تخرج عليه وتخرج على تشريعاته.