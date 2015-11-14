شيخ الأزهر: الأديان السماوية تستغل فى قتل الأبرياء واستعمار البلاد

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن ما حدث فى باريس مساء أمس الجمعة من هجمات إرهابية، هو بكل المقاييس جريمة شنعاء وبشعة، مؤكدا أن الأديان السماوية تستغل فى قتل الأبرياء وكثيرا ما استغلت المسيحية واليهودية فى قتل الناس واستعمار البلاد، والآن الإسلام يصيبه شىء من هذا الوباء الإنسانى الذى حل بنا، معربا عن حزنه الشديد وعلماء الأزهر ورفضهم لمثل هذه الجرائم الشنعاء البشعة البربرية التى لا يقرها دين ولا عرف ولا حضارة ولا إنسانية.

وأضاف أحمد الطيب، خلال لقاء تليفزيونى على فضائية "سكاى نيوز"، أنه يسأل الله عز وجل أن يمن بالشفاء على المصابين والجرحى فى أحداث باريس الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا الحدث الذى تبناه التنظيم الإرهابى وليس الإسلامى كما يوصفه الكثير من القنوات الأوروبية، وهذا الوصف ليس صحيح بالمرة، مضيفاً "وأنا اتحفظ كثيرا جدا على أن يكون تنظيم بهذا المستوى من الإجرام واللامبالاة ومن الفوضى أن ينسب إلى الإسلام، هذا الدين الذى حرم دماء الناس".

وأوضح شيخ الأزهر، أن الإرهابيين الذين يقتلون ويغتالون أساءوا للإسلام قبل أن يسيئوا إلى أنفسهم أو إلينا، لافتا إلى أن الغرب يرى بسبب الهجمات الإرهابية باسم الدين أن الإسلام دين قتل ودماء وأن المسلمين برابرة ومتوحشون ويقتلون فى عقر دارهم وغيرها من عمليات القتل، لاسيما أن هذه إساءة بالغة ولا ينبغى أبدا أن تحاكم الأديان بما تفعله قلة منتسبة إلى هذا الدين تخرج عليه وتخرج على تشريعاته.